FEDE y UCV inspeccionaron 893 escuelas y rehabilitarán 700 tras los sismos

CARACAS.- La Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas -FEDE- y la Universidad Central de Venezuela -UCV-, han inspeccionado 893 instituciones educativas en todo el país, de las cuales al menos 700 iniciarán planes de rehabilitación debido a daños menores en mampostería.

El presidente de FEDE, ingeniero Willian Gil, viceministro de Instalaciones Logísticas del ministerio de Educación, señaló que “en La Guaira 7 estructuras resultaron colapsadas totalmente, de las cuales 4 pertenecen a escuelas del sector privado y 3 son escuelas nacionales que quedaron muy mal el día del sismo y horas después colapsaron totalmente”.

En entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio, afirmó que la gran mayoría de las escuelas se comportó de una manera adecuada. “Tenemos un levantamiento de 893 instituciones que hemos inspeccionado hasta la fecha y al menos 700 que comienzan un plan de rehabilitación porque son daños que no comprometen la infraestructura”.

Pdt FEDE, Ing Willian Gil, viceministro Instalaciones Logísticas MinEducación y Pdt Corporación Nacional de Alimentación Escolar -CNAE-/URN

Destacó que muchas escuelas que no resultaron afectadas estan siendo utilizadas como refugios temporales. “La meta es que estas escuelas ya estén desocupadas para el inicio del año”.

Subrayó además que en este momento hay más de 23.000 personas en todos los campamentos temporales y, al referirse a los refugiados en escuelas, señalo que “es un desafío importante que esas personas puedan desalojar las escuelas de aquí a que comiencen las clases, pero estamos seguros de que con el concurso de todos, lo vamos a lograr”.

Al hablar sobre las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud -Bricomiles-, encargadas de ejecutar las reparaciones de las escuelas afectadas por el sismo, señaló que el reto es acordonar el módulo para que los niños sigan viendo clases. Antes del sismo la planificación era de 500 rehabilitaciones para este año, posterior al sismo son 1500 instituciones educativas que hemos comenzado con el plan para rehabilitarlas durante el mes de vacaciones”.

Explicó que están levantando las que son de daño considerable, moderado o mínimo y “también nos está apoyando la Comisión de Habitabilidad de la Infraestructura. Estamos haciendo un trabajo en conjunto entre FEDE y la Comisión para tener nosotros el levantamiento de estas escuelas que fueron afectadas por el sismo”.

Como presidente de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar -CNAE- de Venezuela, añadió que en el programa de alimentación escolar confluyen dos aristas “la primera, el tema logístico y la necesidad de alimentar a los niños y ahí tenemos varias líneas de trabajo. Primero, por supuesto, darle la comida a nuestros niños y jóvenes en todas las instituciones del país”.

“Pero por otro lado, el tema formativo, es decir, no es solo entregar la comida y alimentar al niño, es enseñar al niño a comer, que es una fase de formación”, resaltó.

Explicó que comenzaron un proceso de crecimiento del programa de alimentación escolar en 2023 y en 2024-2025. teníamos 22.536 toneladas métricas”.

“Hoy estamos cerrando con más de 64.983 toneladas métricas, es decir, de ese año afectado por las sanciones, aún cuando no se han levantado todas las sanciones, hemos crecido en los dos últimos años, acumulado, por supuesto, 188% de mayor cobertura”, precisó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio