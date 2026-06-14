Bionalistas exigen reactivación de servicios e insumos para bancos de sangre en el Día del Donante

CARACAS.- En el Día Mundial del Donante de Sangre, la Federación de Colegios de Bionalistas de Venezuela (Fecobiove) pide garantizar de forma permanente y adecuada el suministro de insumos y reactivos en los servicios de bionálisis y al banco de sangre.

La propuesta fue difundida a través de un comunicado que expresa la preocupación de Fecobiove ante la progresiva disminución de las capacidades operativas de los servicios de bioanálisis y bancos de sangre del país, la insuficiencia de reactivos para la realización de pruebas inmunoserológicas y la intermitencia en el suministro de materiales de recolección de componentes sanguíneos.

La Federación advierte que esta situación puede poner en riesgo a la población y, ante esto, propone diseñar estrategias interinstitucionales que involucren a todos los actores del sistema de salud y organismos gubernamentales, además de garantizar el suministro de insumos y reactivos con estándares de calidad internacional para asegurar la disponibilidad oportuna de componentes sanguíneos para salvar vidas.

Asimismo, Fecobiove señala la necesidad de implementar mejoras salariales y optimizar las condiciones laborales para frenar el déficit de profesionales en el sistema de salud y aumentar la sensibilización para fomentar la donación voluntaria de sangre en el país.

SPLL/Unión Radio