Suspenden en Baruta tributo a Rubén Blades tras el fallecimiento de su doble, Jhonny Heredia

CARACAS.- La Alcaldía de Baruta informó que el tributo al cantante panameño Rubén Blades que se realizaba este domingo 14 de junio fue suspendido por el fallecimiento del interprete Johnny Heredia.

Estaba previsto que se celebrara en la Concha Acústica de Bello Monte y Heredia era el doble encargado de llevar a cabo el evento.

«Con motivo al lamentable fallecimiento de Jhonny Heredia, informamos a toda la comunidad que fue suspendido el homenaje a Rubén Blades», describió la alcaldía en un comunicado.

Unión Radio