Autoridades revisan casos de mujeres privadas de libertad que puedan reinsertarse en la sociedad

CARACAS.-La ministra para la Mujer, Yelitze Santaella, informó que al menos seis mil mujeres se encuentran privadas de libertad en Venezuela y que se comenzó un verificación de casos para evaluar si algunos aplican medidas que les permita salir de los centros penitenciarios.

«En mujeres que ya tienen el 50% de la pena y que por redención se le pudiera aplicar un 25%, ya es el 75% de la pena y pudieran tomarse decisiones favorables a la mujer con estas condiciones», dijo.

La comisión para La Paz y la convivencia instaló una mesa de trabaja para verificar cuáles son los casos que podrían aplicar.

El ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, aseguró que muchas de las mujeres que se encuentran privadas de libertad por cometer algún delito están preparadas para reinsertarse en la sociedad y adelantó que el equipo de trabajo elaborará las propuestas que serán presentadas ante el Ejecutivo nacional.

Por su parte, la Defensora del pueblo, Eglée González Lobato, abogó por una mejor coordinación en el sistema judicial para evitar «trabas» para los privados de libertad.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio