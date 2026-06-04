Sector comercial de Falcón aboga por mayor financiamiento

CARACAS.- El sector comercial insta por un mayor financiamiento para el sector privado que permita incentivar el desarrollo económico del estado Falcón.

El presidente de la Cámara industrial comercial y agrícola del municipio Miranda, José Ávila, indicó que en la actualidad hay muchas limitaciones en relación a los créditos para el sector privado, situación que afecta el óptimo desarrollo de los comercios.

«Ya sabemos que la banca venezolana en este instante a lo mejor está manejando 3.5 billones de dólares de cartera de crédito, cosa que en algunos países puede ser el 50 % del Producto Interno Bruto, esperamos que se pueda duplicar este año, pero aún así, el acceso al crédito y al financiamiento es muy bajo», apuntó.

Ávila señaló también que esperan que en el corto plazo puedan retomarse los financiamientos y que también haya una reducción en los costos por concepto de impuestos y servicios públicos que beneficia a las empresas privadas de la zona.

Unión Radio