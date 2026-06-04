La India dice que no hubo acuerdos formales con Rodríguez pero abre la puerta a empresas

NUEVA DELHI.-La India afirmó este jueves que la visita de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, no dejó acuerdos sobre energía formales de momento, pero sí una señal política para facilitar la entrada de empresas indias en el sector petrolero venezolano.

«No, naturalmente no, porque a este nivel usualmente no se trata de acuerdos«, respondió el secretario encargado de América Latina del Ministerio indio de Exteriores, Rudrendra Tandon, al ser preguntado si la reunión entre Rodríguez y el primer ministro Narendra Modi produjo algún entendimiento formal en energía.

El funcionario explicó que el mensaje transmitido por Rodríguez fue que Venezuela ve a la India como «socio preferente», por el tamaño de su economía, su crecimiento y su condición de comprador estable de energía durante los próximos años.

«La respuesta del primer ministro fue que esperamos construir esta relación energética y que esta relación cubrirá actividades tanto aguas arriba como aguas abajo«, agregó Tandon.

El portavoz indio señaló que las discusiones sobre energía fueron extensas y no se limitaron a una relación de comprador y vendedor, sino a la posible participación de empresas indias en todas las áreas del sector.

EFE