Oviedo asegura que Petro y Cepeda lo contactaron, pero que aún analiza su voto

BOGOTÁ.- El economista Juan Daniel Oviedo, excompañero de fórmula a la Vicepresidencia de la uribista Paloma Valencia, dijo este jueves que el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el candidato izquierdista Iván Cepeda lo contactaron para buscar un acuerdo de cara a la segunda vuelta presidencial el 21 de junio, aunque todavía no definió a quién dará su apoyo.

«Hubo un contacto por WhatsApp por parte de él (Cepeda), una aproximación con su equipo, pero todavía no hemos tenido una conversación formal sobre este asunto», dijo Oviedo en una entrevista.

El economista fue enfático en manifestar que un eventual apoyo a Cepeda no puede darse en un café como una transacción de votos, «sino como una reflexión del país».

«Y si puede darse, la daremos de frente al país como haremos todas las conversaciones que puedan suceder en los próximos días», aseguró.

La fórmula integrada por Valencia y Oviedo obtuvo 1,6 millones de votos (6,92 %) en la primera vuelta del pasado domingo, por detrás del ultraderechista Abelardo de la Espriella, que alcanzó 10,3 millones de sufragios (43,74 %), y del oficialista Iván Cepeda, que obtuvo 9,6 millones (40,90 %).

Tras conocerse los resultados del domingo, Valencia expresó públicamente su respaldo a De la Espriella, mientras que Oviedo no se pronunció la noche electoral y este miércoles optó por no adherirse a ninguna de las dos campañas hasta escuchar sus propuestas.

EFE