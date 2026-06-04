Venezolano tocará el arpa en la Copa Mundial de Fútbol 2026

CARACAS.- El venezolano Alex Martínez tocará el arpa en el área Hospitality de los salones VIP de los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026, a la que asisten mandatarios y diversas estrellas del mundo del espectáculo.

Martínez explicó que la oportunidad llegó por medio de una empresa que contrata artistas de entretenimiento para la amenización musical del evento y posteriormente la FIFA lo acreditó

«Nunca lo hubiese ni soñado. Yo empecé a tocar arpa simplemente porque me gustaba el instrumento y yo lo que hacía era tocar en la casa de mis abuelos y ya. Yo soy ingeniero, yo estudié ingeniería, yo no iba a ser arpista, yo tenía mi carrera pero el arpa me atrapó y aquí estamos», expresó.

En la presentación que hará, en el partido que se disputará entre las selecciones de Japón y Países Bajos, interpretará temas clásicos de la música venezolana, entre ellos: Alma Llanera, Moliendo Café, Caballo Viejo y Concierto en la Llanura.

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Ashley Gómez/Unión Radio