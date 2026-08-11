Autoridades inspeccionan empresas para verificar cumplimiento de ahorro eléctrico ante crisis

CARACAS.- Venezuela inspecciona empresas privadas de varios sectores para verificar el cumplimiento del ahorro de electricidad ordenado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este martes el Gobierno, que atribuye la prolongada crisis del servicio a los sismos de junio y a condiciones climáticas, en medio de una mayor actividad petrolera.

Según el Ejecutivo, equipos fiscalizadores del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional «están desplegados acompañando los procesos para el cumplimiento del plan de ahorro», que apela a la conciencia ciudadana sin establecer parámetros claros, en establecimientos privados como una cadena de supermercados.

Los inspectores también han visitado las «principales cadenas hoteleras» de Caracas con el objetivo de «verificar la implementación de las medidas para el uso racional y eficiente de la energía en el sector privado».

Por su parte, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) redujo «momentáneamente» sus horarios de atención desde este lunes en oficinas de Caracas y los estados Aragua (norte) y Lara (oeste) como parte del «plan de ahorro de energía eléctrica y agua», según anunció en Instagram.

EFE