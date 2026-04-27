Autoridades españolas toman medidas preventivas a un año del gran apagón

CARACAS.- Este martes se cumple un año del gran apagón que en 2025 dejó sin electricidad a más de 50 millones de personas establecidas en España. Después de 12 meses, los informes indican que lo que provocó el colapso total de la red eléctrica no responde a una sola causa, sino a varios factores.

El Gobierno español, organismos regularadores y operadores del sistema trabajan en función a evitar que un suceso como que vivió España el 28 de abril de 2025 con el cero eléctrico se vuelva a repetir.

Sin embargo, según reportes, las autoridades no son los únicos en tomar medidas. Los ciudadanos también se mantienen prevenidos en caso de que se repita el problema, entre las acciones más comunes entre los habitantes se encuentra mantener consigo dinero en efectivo, tener en casa transistores, así como radios y velas.

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