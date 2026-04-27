Petróleo de Texas sube casi 2 % tras estancamiento de negociaciones entre EEUU e Irán

NUEVA YORK.-El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este lunes con una subida de un 1,98 %, hasta los 96,27 dólares el barril, después de que el presidente de estados Unidos, Donald Trump, anunciara que no enviaría enviados estadounidenses a Pakistán para las conversaciones de paz con Irán.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EEUU, sumaba 1,87 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El sábado Donald Trump aseguró que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán.

EFE