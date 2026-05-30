APUCV denuncia pago «discriminatorio» del bono de responsabilidad profesional

CARACAS.- El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, denunció que, solo un grupo de docentes activos recibió el pago correspondiente al bono de responsabilidad profesional que asigna el Ejecutivo nacional al sector universitario.

Reportes recibidos por la APUCV señalan que, hasta este 30 de mayo, 25 % del personal docente fue beneficiado.

«… Esto se traduce en la mitad de los profesores ordinarios, por concurso, tan solo en 6 % del personal jubilado, 4 % del contrato y no hubo nadie que lo cobrara en los demás sectores de la universidad«, expresó.

El profesor Afonso calificó como «discriminatorio» el pago de bono de responsabilidad profesional y destacó que es la segunda vez que ocurre una situación similar.

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