Comenzó despliegue electoral en Colombia

CARACAS.- La apertura oficial del proceso de votación en el territorio colombiano se realizará a partir de las 8:00 de la mañana.



El Registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, y las autoridades electorales dirigirán desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, un acto protocolario de inicio de la jornada de votación.

En la capital,el Registrador Distrital, Youseef Sefair Silva, pronunció unas palabras para dar inicio al despliegue electoral. “En este momento se inicia el proceso de despliegue del material electoral hacia los 1,083 puestos de votación. Tenemos el acompañamiento de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, quien hace el acompañamiento y la vigilancia en el momento de transportar este material a cada uno de estos puestos y, en cada uno de ellos, se encuentran nuestros delegados de puestos, nuestros registradores ad hoc, nuestros registradores auxiliares quienes, desde muy tempranas horas de la mañana del día de hoy, están listos a recibir el material y aperturar los puestos de votación para que los ciudadanos puedan llegar a cumplir con su deber constitucional”, señaló.

Desde las 3:00 a.m., y con el acompañamiento de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, inició el operativo logístico para desplegar el material electoral en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá.

1.083 puestos de votación están habilitados para votar en la capital del país.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 se celebra hoy, domingo 31 de mayo, con el fin de elegir al sucesor de Gustavo Petro para el periodo constitucional 2026-2030.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos necesarios, está programada una segunda vuelta electoral para el 21 de junio de 2026.

La oferta electoral cuenta con 11 candidaturas en el tarjetón, aunque los lideres en la intención de voto son el candidato oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien representa la continuidad de las políticas de izquierda del presidente Petro. El abogado penalista y empresario independiente que irrumpió con fuerza desde la derecha radical, Abelardo de la Espriella, centrado en una agenda de seguridad y mano dura y la senadora del partido Centro Democrático, abogada Paloma Valencia, consolidada como la opción del ala conservadora tradicional.

SPLL/Unión Radio