Autoridades aprueban resolución de régimen de equipaje para impulsar la zona libre de Paraguaná

CARACAS.- Autoridades aprobaron una nueva resolución del régimen de equipaje con el objetivo de impulsar la zona libre de la Península de Paraguaná, en el estado Falcón.

El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, aseguró que la medida, que entró en vigencia el pasado 4 de mayo, pretende dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de compra.

«Esta circular nueva que también pone y entra en vigencia, la 560, permite disponer de mayor cantidad de rubros, tipos y cantidades (en el equipaje) para incentivar el turismo y le agradecemos este reconocimineto a la zona de la Península de Paraguaná como zona económica especial y zona libre», expresó Clark.

Indicó que trabajan con el sector empresarial para ofrecer precios competitivos de productos y servicios en la zona.

«La exoneración y el sacrificio fiscal, con la finalidad de promover el turismo y la compra, y pueda generarse un incentivo para que la estructura de costos sea competitivo y ventajoso en la zona, pero el poder también nosotros brindar ofertas y tener precios competitivos pasa también por el ejercicio y el compromiso de toda la comunidad empresarial», acotó Clark.

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