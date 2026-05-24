Academia Nacional de Medicina insta a mantener controles por varias semanas debido al virus del ébola

CARACAS.- El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina Medina, aseguró que el control sanitario que realizan las autoridades en Venezuela debe permanecer en los puertos y aeropuertos durante varias semanas a fin de prevenir la llegada al país del virus del ébola.

“Control de puertos y aeropuertos de las personas que pudieran provenir, en los últimos 20 o 21 días, de la República Democrática del Congo o de Uganda, eso es importante porque el virus tarda, más o menos, una vez contaminado el paciente, unos 20 días en producir la sintomatología, pasados esos días se puede confirmar que el paciente no tuvo la enfermedad”, dijo.

Urbina Medina precisó que la variante Bundibugyo del virus del ébola no se transmite por vía aérea, pero exhortó a la ciudadanía a cumplir con las medidas de prevención.

“No se produce por las secreciones aéreas cómo puede pasar con el coronavirus, pero hay que tener las medidas de prevención y no ponerse en contacto con las personas enfermas”, detalló.

El médico pediatra intensivista afirmó que, si bien existe una alerta internacional de importancia, es muy bajo el riesgo de que se produzca una epidemia. Aunque refirió que no hay una vacuna contra el virus, aclaró que si existen medidas de abordaje para atender los síntomas.

“Algo para la fiebre, para el dolor muscular y el soporte que se le da a nivel hospitalario dependiendo del sistema u órgano que esté fallando”, explicó.

El virus del ébola produce síntomas múltiples que comienzan con malestar general, fiebre y dolor muscular. El cuadro puede evolucionar y generar dolor abdominal, vómitos y lesiones en la piel, hasta llegar a la última fase con insuficiencia renal o hepática y hemorragias.

Derlys Marchán Pérez / Unión Radio