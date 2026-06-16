Docentes estatales y jubilados y sindicatos rechazan proyecto para reformar el Ipasdem

CARACAS.- Docentes estatales y jubilados, así como organizaciones sindicales, manifestaron su rechazo al proyecto de ley que busca reformar el Instituto de Previsión y Asistencia Social del estado Mérida.

Los docentes señalaron que, de aprobarse la ley, se perderá el objeto para el cual fue fundado el Ipasdem.

“Pretenden cambiar el espíritu y razón del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Magisterio Regional, porque la itenció es desviar el sentido correcto de la Ley del Ipas, un instituto creado para los docentes desde 1950″, advirtió Humberto Atencio, secretario de Sitraenseñanza Mérida.

Por su parte, el personal jubilado explica que, de aprobarse la ley, el Ipasme dejaría de funcionar exclusivamente para los docentes y sus familiares.

«Un instituto (que fue) creado para los docentes, lo quieren convertir en un ambulatorio más, un CDI más. Realmente vamos a llegar como todos los sitios de salud del estado Mérida, sin insumos, sin personal», lamentó Rosalba Lobo, docente jubilada.

Los docentes manifestaron que continuarán en la lucha para exigir que se les resespteten sus derechos laborales y sociales y aprovecharon para exigir un salario mínimo.

Unión Radio