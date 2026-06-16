Persisten fallas en el suministro de electricidad en Punto Fijo

CARACAS.- Habitantes de varias zonas de la ciudad de Punto Fijo en Falcón, denunciaron que siguen las fallas en el suministro de energía eléctrica desde hace varios días.

Los vecinos de varias calles del casco central de Punto Fijo en el municipio Carirubana, aseguraron que producto de la caída de algunas guayas permanecen sin servicio eléctrico.

Lilibeth González, vecina afectada, reiteró sus demandas sobre la situación que están viviendo sin electricidad en la zona.

«Estamos ya casi seis días sin el servicio de luz, desde que se cayeron las guayas, hay que estar comprando hielo, o llevar los alimentos a otras sectores pues», apuntó.

Igualmente, María Díaz, ciudadana afectada, señaló que suman más de una semana sin el servicio eléctrico.

«Los vecinos de las calles Comercio, Sucre y Talavera, estamos siendo afectados desde hace ocho días, aquí hay adultos mayores, con diversas enfermedades, no tenemos absolutamente nada de luz, no hay nada ni 110 no 220, es como sí el transformador se haya dañado completamente», dijo.

Los usuarios reiteraron su llamado a las autoridades competentes para que resuelvan el problema cuanto antes.

Unión Radio