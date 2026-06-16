Opositores piden al gobierno usar ingresos petroleros para pagar sueldo a trabajadores

CARACAS.- Dirigentes de oposición proponen usar los excedentes por ingresos petroleros que percibe el país para efectuar un aumento de sueldo a los trabajadores.

«Estamos hablando de un ingreso fiscal por petróleo, nada más, de 22 mil millones de dólares. Estamos recibiendo más de 10 mil millones de dólares adicionales. Propuesta: que se acuerden de los trabajadores. Nosotros pensamos que un aumento que lleve el salario en el orden de los 80-100 dólares, con esos ingresos petroleros se puede financiar», afirmó el exdiputado y economista, José Guerra.

Sobre la reestructuración del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Guerra señaló que el Ejecutivo debe priorizar la salud y la educación.

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