Henri Falcón presenta propuestas para mejorar el servicio eléctrico

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henri Falcón, presentó en el estado Lara cinco garantías legislativas para reformar la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.

Explicó que espera que estas propuestas, que debatirá junto al Grupo Parlamentario Libertad al cual pertenece, sean tomadas en cuenta para crear un instrumento legal.

«En este caso se han hecho cinco propuestas que son para nosotros, que son propuestas importantes en el marco de la Ley, deben debatirse (…) también hay una Comisión de Servicios Públicos, donde esperamos que las propuestas que estamos haciendo sean consideradas porque van a atender cinco aspectos importantes del Proyecto de Ley respectivo«, aseguró.

Tambien entre las propuestas contempla además la garantía de descentralización efectiva del Sistema Eléctrico, donde gobernaciones y alcaldías puedan gestionar en el futuro proyectos de generación local menores a 50 megavatios.

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