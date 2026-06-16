Máximo Sánchez afirma que Fuerza Vecinal acudirá a elecciones ante cualquier escenario

CARACAS.- El politólogo, Máximo Sánchez, afirmó que el partido Fuerza Vecinal está dispuesto a acudir a unas eventuales elecciones en todos los escenarios, bien sea con el actual Consejo Nacional Electoral (CNE) o con un nuevo Poder Electoral.

«Cuando la mayoría de los vecinos participa, no existe CNE que pueda ir en contra de ese resultado, o por lo menos quedan al desnudo frente a cualquier irregularidad (…) sería muy bueno que se oxigenara, se cumpliera con la Constitución y que tuviésemos un Poder Electoral que pusiese por encima de cualquier cosa la legitimidad y el voto de los venezolanos (…) Nosotros iríamos a elecciones en todos los escenarios, con este CNE o con otro, porque creemos que el poder del ciudadano está en la participación, jamás vamos a estar promoviendo a que la gente no participe, esa no es nuestra bandera», aseveró.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Entre Líneas de Unión Radio , Sánchez señaló que es necesario que los sectores de oposición apelen a la «unidad» para acudir ante eventuales presidenciales, por lo cual es necesario realizar un proceso de primarias que cuente con la ayuda del CNE.

Unión Radio