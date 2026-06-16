Cámara de la Construcción en Monagas estima que menos de 40 % de las empresas están operativas

CARACAS.- En Monagas, la Cámara de la Construcción reporta que sólo están operativas entre 30 y 35% de las 250 empresas del sector en la entidad.

El presidente de ese gremio empresarial, Wilfredo Anderico, reiteró que un gran número de compañías no están activas en la región.

«Actualmente muchas de las 250 empresas que están registradas en la entidad no están laborando y la idea nuestra es que esas empresas restantes a que se integren a la construcción de nuestro país», indicó.

Asimismo, Anderico, aseveró que trabajarán para reactivar la construcción de viviendas por el reimpulso petrolero.

Unión Radio