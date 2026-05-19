Diosdado Cabello: «Recursos para cancelar el ingreso de los trabajadores están asegurados»

CARACAS.- El minstro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró este martes que el gobierno nacional tiene asegurados los recursos para las remuneraciones de los venezolanos durante el año 2026.

En un acto desde el estado Zulia, Cabello dijo que se harán nuevos ajustes en el ingreso de los trabajadores.

«Nosotros también queremos que el pueblo tenga un salario digno, cuando la presidenta dijo vamos a hacer un aumento de salario responsable que significa eso, que yo no voy a hacer un aumento si no tengo la plata y ahora se hizo un aumento responsable, ahora está asegurados todos los recursos para pagarle a la gente (….) tenemos los recursos a la mano y en la medida que vayan entrando más plata, vamos nosotros a seguir aumentando el ingreso de los trabajadores», apuntó.

El ministro agregó que la economía del país ha crecido gracias al esfuerzo de todos los venezolanos.

Unión Radio