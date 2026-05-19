Análisis: Redireccionar la economía generaría la solventación paulatina de la deuda externa

CARACAS.- El economista profesor de la Escuela de Korbel de Estudios Internacionales de Denver y fundador de @OilforVenezuela, Francisco Rodríguez, indicó que el país debe redireccionar la economía para poder afrontar y pagar la deuda externa que mantiene Venezuela y así llegar a un futuro donde se reintegre su participación en mercados internacionales.

«La economía en este momento es un tercio de lo que era cuando se emitió la deuda. La economía no tiene la capacidad para pagar ahora mismo la deuda, mucho menos para pagar los nueve años de servicio de deuda que no se ha pagado. Entonces la economía se tiene que redimensionar, se tiene que llevar adelante lo que se llama análisis de sostenibilidad para determinar qué tipo de deuda es y qué nivel de deuda puede pagar Venezuela».

Con esta base, el economista mencionó que se debe negociar con los acreedores para cambiar la deuda vieja por una nueva con menores niveles y sea sostenible. Así Venezuela pagaría la deuda e ingresar a mercados internacionales.

Rodríguez señaló que hay que resolver los temas de la deuda y luego de eso el país junto con los socios entren en mercados petroleros estadounidenses y permitir que empresas mixtas «y poder vender nuestro petróleo».

«Sin eso va a ser muy cuesta arriba. Esto quiere decir que eso tiene que ser uno de los pasos prioritarios en el restablecimiento de la economía venezolana y en ese sentido creo que es acertado que el Gobierno interino haya dado esta prioridad».

Por otro lado, el economista subrayó que Venezuela tiene las capacidades para solicitar un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) al Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de 30 mil millones de dólares para solventar problemas nacionales al menos en el corto plazo.

«Venezuela pudiera pedir del fondo los topes convencionales que le permitirían al país aproximadamente 30 mil millones de dólares del FMI. Eso es una cantidad de dinero que ´puede hacer una diferencia muy importante para la recuperación del país en el corto plazo para poder atender la deuda social que existe en estos momentos y han sido causadas por este largo periodo del colapso económico institucional».

Añadió que con la llegada de empresas internacionales, el levantamiento de sanciones el 2027 «la economía podría estar perfectamente en 150 mil millones de dólares y el siguiente en 200 mil millones».

Unión Radio