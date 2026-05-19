martes, mayo 19, 2026
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Desmantelan mega-granja con 4 mil máquinas de criptomonedas en Aragua

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Desmantelan en Aragua mega-granja de criptomonedas
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CARACAS.- Los organismos de seguridad del estado Aragua desmantelaron una granja de criptoactivos dedicada a la minería ilegal. Esta instalación contaba con más de 4 mil equipos ASIC, los cuales estaban causando un impacto significativo en el sistema eléctrico nacional.

La operación fue liderada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en colaboración con la REDI Central, la ZODI Aragua y el Ministerio de Energía Eléctrica, con la participación del viceministro GB. Vianney Rojas.

Unión Radio/SPLL

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