Desmantelan mega-granja con 4 mil máquinas de criptomonedas en Aragua

CARACAS.- Los organismos de seguridad del estado Aragua desmantelaron una granja de criptoactivos dedicada a la minería ilegal. Esta instalación contaba con más de 4 mil equipos ASIC, los cuales estaban causando un impacto significativo en el sistema eléctrico nacional.



La operación fue liderada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en colaboración con la REDI Central, la ZODI Aragua y el Ministerio de Energía Eléctrica, con la participación del viceministro GB. Vianney Rojas.

Unión Radio/SPLL