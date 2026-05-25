Análisis Paravisini: Las sanciones dificultan llegada de inversionistas petroleros

CARACAS.- El ingeniero y especialista en políticas públicas energéticas, David Paravisini, aseguró que la continuidad de las medidas contra Venezuela por parte de EEUU dificultan la venida de inversionistas petroleros al país.

En entrevista con la periodista Anahí Arismendi en programa transmitido por Unión Radio , Paravisini sostuvo que la confianza en la estabilidad del país se ve minada por esta situación.

«Las medidas coercitivas, la actitud arrogante de EEUU, de humillar permanentemente a Venezuela son los elementos que no contribuyen a que un inversionista serio venga al país», expresó Paravisini.

Aseguró que, para los inversionistas, las condiciones de estabilidad del país tienen distintos significados entre unos y otros.

«La Exxon y la Conoco todavía tienen en el papel en función de no reconocer que las acciones de EEUU sean suficientes, porque el Gobierno revolucionario se mantiene y mantiene el control y la soberanía, la propiedad de los recursos petroleros», argumentó el experto.

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