Cámara de Comercio e Industria de Mérida plantea mesa técnica para servicios públicos

CARACAS.- La Cámara de Comercio e Industria del estado Mérida realizó un planteamiento al Ejecutivo nacional para la instalación de una mesa técnica con el objetivo de abordar la crisis de los servicios públicos en la región andina y buscar soluciones a un problema que afecta la economía en el país.

El gremio empresarial propone una alianza estratégica entre el secor privado y el público para ejecutar soluciones a las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica.

“Entregamos un documento, un exhorto a la presidencia de la República en una oportunidad que tuivimos con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, una documentación en cuanto a soluciones al Sistema Eléctrico Nacional. Nosotros estamos proyectando una conectividad real desde el sector privado para poder apoyar al sector público en toda la transición que se viene en los servicios públicos de la región», indicó Enrique Torres, presidente de la Cámara de Comercio e Indutria del estado Mérida.

La región andina no solo es afectada por el problema antes mencionado, pues también la distribución de agua potable presenta fallas en diversas zonas.

«Nos afecta también el servicio público del agua potable, que cuando también se ha visto afectado por todas las actividades atmosféricas, el servicio es casi nulo en Mërida y otras ciudades del estado andino», resaltó Torres.

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