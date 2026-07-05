Domegas: 88% de apartamentos atendidos y 76% con servicio de gas restituido en suroeste de Caracas

CARACAS.-A poco más de una semana de los terremotos del 24 de junio, DOMEGAS ha atendido 88% de los apartamentos reportados en su zona servida del suroeste de Caracas: 76% ya cuenta con servicio de gas doméstico restituido y solo 24% mantiene un cierre preventivo por fuga, una medida que protege a las familias mientras se completan las reparaciones necesarias.

En su zona servida, el balance de gestión de DOMEGAS al día de hoy es el siguiente:

10.449 apartamentos reportados

9.158 apartamentos inspeccionados

Servicio de gas restituido en 6.995 apartamentos

Servicio de gas cerrado preventivamente por fuga en 2.173 apartamentos

232 edificios inspeccionados gratuitamente a solicitud de los vecinos

4 edificios estructuralmente comprometidos, bajo seguimiento estricto

Para estas labores, DOMEGAS está utilizando tecnología de punta —sensores y detectores de gas— suministrada por aliados internacionales de la industria del gas. Adicionalmente, la empresa ha mantenido reuniones con contratistas para priorizar la inspección de los inmuebles y la reapertura segura del servicio de gas doméstico.

Experiencia al servicio de la comunidad

La empresa ha extendido su apoyo más allá de su área de influencia, trabajando de la mano con la Alcaldía del Municipio Chacao y PDVSA Gas para atender la emergencia en Los Palos Grandes.

Cuadrillas de DOMEGAS apoyaron el censo realizado junto a ambas instituciones en la zona sur de Los Palos Grandes, la más afectada por los terremotos del 24 de junio, con el propósito de agilizar la continuidad del servicio de gas doméstico en esa comunidad.

Esta capacidad de respuesta se apoya en una experiencia forjada a lo largo de décadas, que incluye el terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967, cuya zona más golpeada fue precisamente Los Palos Grandes. Hoy, esa experiencia vuelve a ponerse al servicio de los vecinos de la capital.

Así como DOMEGAS se ha reunido con las juntas de condominio de sus áreas servidas —para reconocer su trabajo y agradecer la paciencia que han demostrado durante el proceso de restablecimiento seguro del servicio de gas doméstico—, ha hecho lo propio con las juntas de condominio de la zona sur de Los Palos Grandes. Adicionalmente, la empresa adquirió un vehículo destinado a apoyar las labores de PDVSA Gas en zonas no servidas por DOMEGAS durante la emergencia.

DOMEGAS está en contacto permanente con el Viceministerio de Gas, del Ministerio de Hidrocarburos, a efectos de mantener actualizada la data de emergencias y su resolución.

Para estar al corriente de los avances del restablecimiento del servicio, la empresa invita a la comunidad a seguir su cuenta oficial de Instagram: @domegasempresa.

DOMEGAS es una empresa privada de capital 100% venezolano con más de 75 años de trayectoria en la distribución de gas por tuberías a hogares, comercios, industrias e instituciones del suroeste de Caracas. Atiende urbanizaciones como La Quebradita, Vista Alegre, Bella Vista, El Paraíso, San Martín, San Juan, Montalbán, Santa Rosalía, La Vega y otras comunidades de la zona.

Nota de prensa