Venezuela mantiene vigilancia epidemiológica ante el virus del ébola

CARACAS.- El Ministerio de Salud informó que mantienen la vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos nacionales ante el brote de ébola que surgió en la República Democrática del Congo.

Hace una semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia pública de importancia internacional el brote de la variante Bundibugyo surgida en el país africano.

Ante esto, el ministerio recomendó a los ciudadanos que tengan planeado viajar al exterior contar con las medidas preventivas, tales como: evitar contacto con personas infectadas, lavar constantemente las manos y acudir a centros médicos si presenta síntomas de fiebre o malestar general.

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