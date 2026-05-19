John Barrett se reunió con equipo de ExxonMobil y Medtronic para impulsar la economía venezolana

CARACAS.- El encargado de Negocios de los Estados Unidos en Caracas,John Barrett, aseguró que en las últimas semanas sostuvo reuniones con líderes empresariales estadounidendes para impulsar la economía del país.

A través de una publicación en X difundido por la Embajada, se dio a conocer que las empresas ExxonMobil y Medtronic, forman parte de las alianzas para llevar a cabo el plan POTUS, orientado a la recuperación económica de Venezuela.

Esta última semana seguí reuniéndome con inversores y líderes empresariales estadounidenses para recoger sus opiniones mientras construimos un entorno estable y competitivo. Estas alianzas son el motor del plan de tres fases de @POTUS y la clave de nuestra prosperidad compartida.… — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 19, 2026

Mariangel García / Unión Radio