26 familias viven en carpas en la plaza La Palmera de Tanaguarena en espera de ser ubicadas en un refugio

CARACAS.-Al menos 26 familias que viven en carpas en la plaza La Palmera ubicada en Tanaguarena, en la parroquia Caraballeda del estado La Guaira, requieren apoyo luego de perder sus pertenencias durante los movimientos telúricos que estremecieron a la entidad costera hace casi un mes.

Hasta el momento, esas familias no pertenecen a ningún refugio, por lo que requieren de insumos básicos y donaciones como colchones.

Los afectados por los sismos informaron también se les han mojado las pocas pertenecías que lograron recuperar a causa de las lluvias que se han registrado en la entidad durante la última semana.

Por otra parte, durante la mañana de este lunes se activaron las máquinas que realizan labores de remoción de escombros en la OPP 26, 27 y 33 para recuperar los cuerpos que continúan atrapados.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio