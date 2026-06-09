Zelenski dice que obtuvo los resultados que esperaba de sus cartas a Putin y Trump

Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes en una rueda de prensa con los líderes de sus socios nórdicos y bálticos celebrada en Tallin, la capital de Estonia, que consiguió de las cartas que envió recientemente a los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, respectivamente, los resultados que esperaba.

«Obtuve el resultado que necesitaba», dijo Zelenski sobre la carta abierta que le dirigió a Putin el 4 de junio conminándole a declarar un alto el fuego inmediato y a reunirse con él cuanto antes para hablar al más alto nivel de los términos en que puede terminar la guerra.

Putin afirmó que no le veía sentido a celebrar esa reunión hasta que los detalles de un acuerdo no se hayan negociado a nivel técnico, y reveló que un empresario ruso le visitó poco antes de la publicación de la carta de Zelenski y transmitió después al Kremlin el deseo de los ucranianos de celebrar una reunión de presidentes.

Zelenski abundó después en una entrevista que el empresario en cuestión era el exdueño del Chelsea Roman Abrámovich.

Pese a que los intentos de Zelenski de organizar la reunión con Putin siguen sin dar frutos, el presidente ucraniano dio entender desde Tallín que el objetivo de su carta era convencer a los estadounidenses de lo que ya saben los europeos: que es el líder ruso y no él quien no quiere la paz.

«Necesitamos EE.UU. tenga la misma opinión (que la de los europeos)«, declaró.

Sobre la carta que le envió a finales de mayo a Trump, en la que advertía del déficit ucraniano en misiles antibalísticos que sólo fabrica EE.UU., Zelenski también dijo haber logrado el objetivo que tenía al escribirla, aunque afirmó no poder más detalles sobre lo que consiguió.

Unión Radio / EFE