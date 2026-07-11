Venezuela reafirma competencia exclusiva en la reconstrucción tras los sismos

CARACAS.- El Gobierno venezolano reiteró que es facultad y competencia «exclusiva» planificar y liderar la reconstrucción tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, y que ya «ha activado» a sus empresas públicas, industria nacionales y sector privado para llevar a cabo este proceso.

La Cancillería emitió un comunicado oficial dirigido al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para rechazar sus declaraciones sobre las labores de recuperación tras los sismos del pasado 24 de junio.

A través de un documento, el canciller Yván Gil manifestó su «extrañeza» ante las afirmaciones del mandatario electo neogranadino, quien, según dice el comunicado, pretendía atribuirse competencias en los planes de reconstrucción de las zonas afectadas.

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha observado con extrañeza las recientes declaraciones del señor Abelardo de la Espriella, presidente electo de la República de Colombia, en las que pretende atribuirse amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio”, señala el escrito.

El comunicado enfatiza que la planificación y ejecución de dichas labores corresponde exclusivamente al Estado venezolano, el cual ya ha activado sus instituciones y empresas.

Finalmente, se subraya que, a la fecha del 11 de julio de 2026, no existe articulación ni coordinación de planes con el gobierno electo de Colombia.

SPLL/Unión Radio