Tifón Bavi deja 87 heridos en Taiwán y 1.7 millones de evacuados en China

PEKÍN.- El tifón Bavi dejó al menos 87 heridos en Taiwán y llevó este sábado a la provincia oriental china de Zhejiang a elevar al máximo su respuesta de emergencia y ya son 1,71 millones de personas las evacuadas ante la previsión de que el temporal toque tierra en la madrugada de este domingo en su costa.



El Centro de Respuesta a Desastres de Taiwán, citado por la agencia CNA, informó de que los heridos, ninguno de ellos grave, sufrieron en su mayoría caídas de motocicleta, golpes con objetos, cortes o lesiones.



El organismo isleño elevó además a 14.476 el número de evacuados preventivos en la isla y contabilizó 1.456 incidencias, principalmente caídas de árboles y daños en infraestructuras básicas, con 614 todavía en proceso de gestión a primera hora de la tarde.



Las autoridades taiwanesas mantienen 45 alertas rojas por riesgo de flujos de lodo, 28 de ellas en el condado de Hsinchu (noroeste), así como tres alertas rojas por riesgo de grandes deslizamientos después de que el tifón rozase la isla.



La Agencia Meteorológica Central taiwanesa prevé levantar las alertas marítima y terrestre durante la mañana del domingo, mientras más de 5.400 viajeros permanecen retenidos en islas periféricas bajo control de Taipéi a la espera de la reanudación del transporte.



1,7 millones de evacuados en China



Y la provincia china de Zhejiang (este) elevó este sábado su respuesta de emergencia por tifón al nivel uno, el máximo, ante la aproximación de Bavi a su costa central y meridional.



El Centro Meteorológico Nacional situó a las 14:00 hora local (6.00 GMT) el centro del tifón a unos 290 kilómetros al este de la frontera entre Zhejiang y Fujian, sobre el sureste del mar de China Oriental.



Según la previsión oficial, Bavi avanzará el noroeste a entre 30 y 35 kilómetros por hora y tocará tierra hacia la medianoche o la madrugada de este domingo entre Sanmen y Cangnan, en Zhejiang, con vientos de nivel 12 a 13, antes de internarse en el país y debilitarse.



La agencia oficial Xinhua informó de que Zhejiang ha evacuado a 1,71 millones de personas, cerrado 12.154 escuelas y guarderías, 444 lugares turísticos y 78 recintos culturales.



En la localidad de Ningbo, las autoridades prevén que el periodo de lluvias y vientos más intensos se extienda desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo, con suspensión total de los autobuses urbanos.



En la provincia de Fujian, la administración marítima mantiene una respuesta de emergencia de primer nivel, con casi todas las rutas costeras de pasajeros cerradas, 165 ferris fuera de servicio y más de 3.000 trabajadores marítimos evacuados.



Bavi llega tras una semana de desastres naturales en China, con al menos 39 muertos por las lluvias asociadas al tifón Maysak en Guangxi (sur), 21 fallecidos por un deslizamiento en Gansu (noroeste) y once muertos por tormentas y tornados en Hubei (centro).

EFE

