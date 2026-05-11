Wall Street abre con ligeras pérdidas tras rechazar Trump la propuesta de paz de Irán

NUEVA YORK.-Wall Street abrió en rojo este lunes, con ligeras pérdidas, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía un 0,10 % después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta de paz enviada por Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

En la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 50 puntos, hasta los 49.558; el selectivo S&P 500 cedía un 0,02 %, hasta los 7.397 enteros, y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,18 %, hasta las 26.200 unidades.

La Bolsa de Nueva York comenzó esta semana en rojo después de que el rechazo de Trump al plan de paz de Irán acabara con el optimismo sobre un final cercano de la guerra que había inundado los mercados la semana anterior, reducido el precio del petróleo y llevado al S&P 500 y al Nasdaq a anotar nuevos máximos.

«Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!», escribió Trump en su red social Truth Social este domingo tras conocerse la respuesta iraní a Pakistán, país mediador.

EFE