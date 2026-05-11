Viróloga descarta potencial epidémico del hantavirus

CARACAS.- La viróloga del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Flor Pujol, afirmó que el brote de hantavirus que surgió hace pocos días en un crucero que navegaba por el Atlántico Sur no debe ser tomado con miedo y lo que se debería aplicar son principios de precaución para que se eviten «problemas mayores».

«Se está manejando este brote de forma muy transparente. Hay que resaltar las labores de la Organización Mundial de la Salud para atender con la precaución adecuada y necesaria», expresó.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio , Pujol aseguró que los hantavirus ya se conocen desde hace décadas y que alrededor del continente americano albergan alrededor de 50 especies de este género de virus.

Ante las diversas noticias respecto al hantavirus que se dio en el crucero, la viróloga aclaró que no es una enfermedad que se transmite de personas a persona, sin embargo, al encontrarse en un espacio cerrado «favoreció que hubiera transmisión entre humanos».

Mencionó que el hantavirus no es un caso de contagio tales como el SARS-CoV-2 ó la Covid-19. Incluso detalló que el sarampión cuenta con mayor índice propagación.

Unión Radio