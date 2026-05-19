Paso de la onda tropical N°4 generará lluvias en algunas zonas del país este #19May

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que este martes la onda tropical número 4 de la temporada se ubica sobre el este de la Guayana Esequiba y que su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical generará lluvias de intensidad variable en el Esequibo, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y sur de Monagas.

Para ese día también se esperan áreas con precipitaciones variables, principalmente en partes de los Llanos Centrales, Llano Occidentales, región Central, Lara, Falcón, Yaracuy, los Andes y Zulia.

De acuerdo con el pronóstico, este 19 de mayo se esperan cielos nublados en gran parte del territorio.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio