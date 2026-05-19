Detienen al hijo del fundador de Mango por investigación para establecer si él mató a su padre

ESPAÑA.- La policía autonómica catalana detuvo este martes a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de la multinacional de moda española Mango.

Tras ello, lo llevaron a declarar ante un juzgado de Martorell como investigado por la muerte de su padre, quien falleció tras caer por un precipicio en la montaña de Montserrat en diciembre de 2024.

Según informaron a EFE fuentes cercanas al caso, la policía detuvo a Andic tras más de un año de investigaciones sobre las circunstancias en que falleció su padre, y lo han conducido a dependencias judiciales para practicarle las diligencias habituales antes de que comparezca en el juzgado, previsiblemente en las próximas horas.

Un portavoz autorizado de la familia insistió en que la colaboración de Jonathan Andic con las autoridades en la investigación por la muerte de su padre “ha sido y será máxima”, y apuntó que “está declarando” en el marco de la investigación abierta, pero no tienen más información sobre las diligencias, dado que permanecen bajo secreto de sumario.

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EFE