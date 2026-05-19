Fesoca pronosticó un crecimiento del 5% en la producción azucarera para este año

CARACAS.- El presidente de la Asociación de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), José Ricardo Álvarez, ofreció un balance del sector azucarero del país, el cual se mantiene en ascenso a medida que se aproxima la mitad del presente año.

En una entrevista para el programa A Tiempo , subrayó que «este año nosotros teníamos la aspiración de mantener el crecimiento (hasta el 2025 registraron un aumento promedio del 15% al 20%) como veníamos anteriormente, (pero) no lo vamos a alcanzar. Vamos a aumentar un 5%« como cifra máxima debido al exceso de lluvias que hubo en el estado Portuguesa durante el año pasado, que afectaron a las cañas de azúcar.

Aunque «para el año que viene (…) aspiramos moler por encima de las cinco millones de toneladas, que es lo que aspirábamos este año».

Respecto al consumo de los ciudadanos, Álvarez explicó que la ingesta per cápita de azúcar en Venezuela «está entre 20 kg y 25 kg» actualmente, que es un número razonable bajo los parámetros de la OMS.

El presidente de Fesoca también abordó el tema de las exportaciones y aclaró que el sector debe mantenerse en crecimiento para analizar la posibilidad de que el país comercialice sus azúcares, sobre todo al tener una competencia internacional muy fuerte con las naciones vecinas.

«Tenemos la capacidad, tenemos las tierras y tenemos mucha gente que conoce del negocio, pero también hay que recordar que somos vecinos del país productor más grande del mundo, Brasil, y del más productivo, que es Colombia, por lo que la competencia internacional para nosotros será difícil», resaltó.

José Ricardo Álvarez concluyó que, precisamente, las importaciones de estos productos provenientes de Brasil y Colombia afectaron a los nacionales, en lo que se refiere a la cadena de precios.

«Uno de los grandes problemas que tuvimos este año (además de las precipitaciones mencionadas anteriormente) fue que se permitió la importación y la entrada de los azúcares» sin aranceles, por lo que «estamos subsidiando al productor extranjero y vamos en detrimento del productor local».

Y aunque las importaciones «parecen estar controladas», ya el «daño se hizo» cuando los productos llegaron al país al comienzo del año e incidieron en «nuestros precios y costos».

Unión Radio