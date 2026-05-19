AN juramentará al Comité de Postulaciones Judiciales este martes

CARACAS.-Este martes se presentará ante la Asamblea Nacional (AN) el informe final de la Comisión Preliminar sobre la designación de los 10 ciudadanos que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales.

De acuerdo a la propuesta del orden del día, este 19 de mayo también se llevará a cabo la juramentación del Comité de Postulaciones Judiciales para avanzar en la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El parlamento abordará otros temas como el proyecto de acuerdo en conmemoración a los 213 años del inicio de la Campaña Admirable; y se designará el Tercer Grupo de Amistad Parlamentaria.

La sesión ordinaria de este martes iniciará a las 02:30 de la tarde, de acuerdo con la propuesta de orden del día de la AN.