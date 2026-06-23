Venezuela y FAO activan plan para frenar avance de coral invasor que afecta al mar Caribe

CARACAS.- Venezuela y especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) activaron un plan para frenar el avance de un tipo de coral invasor que amenaza ecosistemas marinos del país suramericano, informó este martes el Ministerio de Comunicación e Información.

En una nota de prensa, la cartera de Estado indicó que se desplegó un equipo de científicos venezolanos y expertos para validar los métodos químicos de control más efectivos y resguardar las costas venezolanas del coral llamado ‘unomia stolofínera’, originario de Indonesia.

El texto señaló que los especialistas de la FAO lideraron mesas grupales orientadas a recopilar propuestas de las comunidades locales y de científicos.

«Esta sinergia busca blindar el plan de acción y unificar esfuerzos frente a esta amenaza biológica que pone en riesgo la biodiversidad marina y la actividad pesquera en la región«, agregó el Ministerio de Comunicación.

Este coral invade silenciosamente la costa de Venezuela desde hace casi dos décadas, pero su rápida propagación comenzó a alterar actividades humanas como la pesca y el turismo, un problema que amenaza con extenderse por todo el Caribe.

EFE