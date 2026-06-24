Venezuela reitera voluntad de fortalecer relaciones de cooperación con Colombia tras triunfo de De la Espriella

CARACAS.- El Gobierno nacional reiteró su voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación, respeto mutuo y entendimiento con Colombia tras el triunfo del candidato Abelardo de la Espriella.

A través de un comunicado emitido por la Cancillería, Venezuela afirmó que los comicios de la segunda vuelta presidencial en el vecino país transcurrieron en un ambiente de normalidad, participación y paz.

«La experiencia histórica demuestra que los períodos marcados por la incomunicación, la confrontación y los intentos por parte de algunos grupos de fracturar los vínculos entre nuestras naciones ocasionaron perjuicios significativos a los pueblos de Venezuela y Colombia», dice el texto publicado.

El domunento finaliza reafirmando la convicción por parte de Venezuela en que el diálogo, la cooperación y el respeto a la soberanía constituyen el único camino para consolidar una relación constructiva y provechosa para ambas naciones.

Unión Radio