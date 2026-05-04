Venezuela reafirma relaciones con Países Bajos para la inversión en el país

CARACAS.- El canciller de la República, Yvan Gil Pinto, sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, Tom Berendsen, para reafirmar la relación binacional entre ambas naciones, además de la inversión y la cooperación con empresas holandesas en el país.

«Transmitimos el mensaje del Gobierno Bolivariano en favor de la inversión y la cooperación con empresas holandesas en diversos sectores de la economía venezolana, haciendo especial hincapié en áreas clave como la agricultura, la energía y el transporte», describió Gil a través de sus redes sociales.

Asimismo, se fomentó el turismo hacia las islas de Aruba, Curazao y Bonaire.

Unión Radio