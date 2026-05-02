Venezuela participará en audiencias ante la CIJ sobre la Guayana Esequiba

CARACAS. El canciller de la República, Yván Gil informó que, a partir del 4 de mayo de 2026, Venezuela participará en las audiencias del proceso iniciado «unilateralmente» por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte internacional de Justicia sobre la Guayana Esequiba.

El Estado venezolano dejó claro que la participación en las audiencias, no implicará el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial, ni respaldará la decisión que pueda adoptar.

«Venezuela acude a estas audiencias sólo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba«, señala el comunicado.

El documento oficial también refiere que Venezuela mantiene su posición histórica y respeta el mandato popular expresado en el referéndum consultivo del 3 de diciembre de 2023.

«La única solución posible para la controversia territorial, en el marco del Derecho Internacional, se encuentra en el Acuerdo de Ginebra. Este tratado internacional es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe, con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes. La República Bolivariana de Venezuela reivindica sus derechos históricos de soberanía sobre la Guayana Esequiba y ratifica que no renunciará jamás al territorio que desde su nacimiento le pertenece», refiere el texto.

#Comunicado 📢 La República Bolivariana de Venezuela informa sobre su participación, a partir de este 4 de mayo de 2026, en las audiencias del proceso incoado unilateralmente por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte internacional de Justicia, en claro desconocimiento… pic.twitter.com/VnoEGOakHN — Yvan Gil (@yvangil) May 2, 2026

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