Transportistas de Aragua solicitan a las autoridades ajustar el costo del pasaje

CARACAS.- Transportistas del estado Aragua exigen nuevamente un reajuste del precio del pasaje al alegar disparidad entre costos operativos y la tarifa actual.

«Todas las unidades que caen en el estacionamiento por algún tipo de desperfecto mecánico no vuelven a salir porque el gasto operativo supera por mucho el ingreso, y los compañeros transportistas no están en condiciones de mantener las unidades«, aseguró José Cerrada, directivo del frente unido de transporte del estado Lara.

Según Cerrada, si el costo de los repuestos y mantenimiento de los vehículos se cancela en divisas, el pasaje debe cobrarse a un monto mayor, inclusive si es en bolívares.

Unión Radio