sábado, mayo 23, 2026
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El jefe del comando sur de EEUU visitó Caracas para simulacro y reunión con autoridades

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CARACAS.- El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, visitó este sábado Venezuela para supervisar el simulacro de evacuación realizado en la embajada estadounidense en Caracas y reunirse con autoridades del Gobierno venezolano, así como con los representantes diplomáticos del país norteamericano.

«El comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, estuvo hoy en Caracas, Venezuela, en su segunda visita oficial al país», dijo la embajada estadounidense en X, citando un mensaje del Comando Sur en la misma red social.

Unión Radio / EFE

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