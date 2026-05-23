EEUU advierte sobre un posible gran bombardeo ruso contra Ucrania en las próximas 24 horas

WASHINGTON.- Estados Unidos advirtió este sábado que dispone de información que apunta a un posible lanzamiento de un ataque aéreo ruso de gran envergadura contra Ucrania en las próximas 24 horas.

La embajada estadounidense en Kiev emitió una alerta en la que recomienda a los ciudadanos estadounidenses en el país que «se preparen para refugiarse de inmediato en caso de que se declare una alerta aérea».

«La embajada de Estados Unidos en Kiev ha recibido información sobre un posible ataque aéreo de gran magnitud que podría ocurrir en cualquier momento durante las próximas 24 horas», señaló.

El Gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, considera que podría producirse una nueva ofensiva rusa desde Bielorrusia, al norte de Ucrania.

Esa operación con drones tendría como objetivo las regiones de Kiev y Chernígov, en un intento de recuperar la iniciativa en la guerra, ante el estancamiento de los avances rusos en los frentes este y sur del país.

EFE