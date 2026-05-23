Rescatan más de cien huevos de tortuga cardón en La Guaira

CARACAS.- La madrugada de este sábado fueron rescatados en el Litoral Central, estado La Guaira, más de 100 huevos de tortugas cardón y puestos en resguardo.

La protección de estos reptiles son impulsados por el Ministerio de Ecosocialismo, la gobernación de la entidad y la fundación Luz Marina, según aclaró el proteccionista Pedro Luis Pérez.

«Estamos hablando de la tortuga más grande del planeta tierra. En nuestra Venezuela están viniendo a poner y es la cardón. Ya tenemos varios nidos recuperados y la estamos protegiendo», detalló Pérez.

Hasta ahora están en resguardo más de 160 huevos de tortugas de la especie. La semana pasada se realizó la liberación de más de 80 tortuguillos desde La Sabana.

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