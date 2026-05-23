Realizarán cierre de vías en Baruta para instalar tuberías

CARACAS.- El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó que habrá un cierre de vías vehiculares para la colocación de tuberías.

Se tiene pautado que a partir de las 7 de la noche de este sábado 23 se efectúe el cierre y dure hasta las 7 de la mañana del domingo 24 de mayo.

«Al pasar el cruce de la calle Caracas, en Colinas de Tamanaco; y en la calle La Guairita a la altura de Vizcaya», según González estas serán las zonas donde se hará el cierre.

Recordó a las personas que transitan por el lugar a tomar previsiones con anterioridad.

Unión Radio