Inauguran un reservorio de iguanas para fomentar su preservación en Cojedes

CARACAS.- En San Carlos, estado Cojedes, los habitantes de la urbanización Las Magnolias inauguraron un Reservorio de Iguanas para promover la preservación del ecosistema.

«Estamos haciendo historia por cuanto la comunidad organizada preserva la vida animal. En esta oportunidad es el reservorio de las iguanas se convierte en un aula abierta para que los niños y nuestras comunidades puedan conocer cual es el impacto ambiental de la vida de las iguanas», detalló Pilar Guerra, recidente del lugar.

La nueva zona para el alojamiento de las iguanas cuenta con diversidad de plantas y un lugar para el asoleamiento y muda de piel de los reptiles.

Estos animales son forestadores naturales en los ecosistemas dado a la dispersión de semillas que realizan.

Unión Radio