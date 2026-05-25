Consecomercio reitera que fallas eléctricas siguen perjudicando a varias entidades

CARACAS.- Según el más reciente balance de Consecomercio, unos nueve estados del país se ven afectados por fallas eléctricas.

El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, insistió que la situación afecta la operatividad de sus agremiados y recomendó a Corpoelec ofrezca un plan de administración de carga que permita activar planes de contigencia hacia el sector comercial.

«Son estados donde se siente con mayor agudeza el problema del servicio eléctrico, nos explican nuestros técnicos quienes nos asesoran en este tema, que eso está motivado a un funcionamiento muy restringido de las termoeléctricas para el occidente del país, por una razón de mantenimiento, porque no llega el suministro de combustible que en este caso es gas», dijo.

Rodríguez solicitó que se publiquen los cronogramas de administración de carga.

Unión Radio